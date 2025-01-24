Dolar
35.69
Euro
37.48
Altın
2,772.74
ETH/USDT
3,399.10
BTC/USDT
105,253.00
BIST 100
10,097.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'de geçen yıl konutların yüzde 35'ini kadınlar satın aldı

Türkiye'de 2024'te kadınlara toplam 517 bin 528 konut satılırken, bu sayı toplam satılan konut sayısının yüzde 35,01'ini oluşturdu.

Sehernur Karsu  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Türkiye'de geçen yıl konutların yüzde 35'ini kadınlar satın aldı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde söz konusu yılda 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı.

Veriler konut satın alanların cinsiyeti dikkate alınarak değerlendirildiğinde kadınlara satılan konut sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 28,75 artışla 517 bin 528 oldu. Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 35,01'ini oluşturdu.

Kadınlara en fazla konut satışı İstanbul'da

Kadınların en fazla konut satın aldığı il 78 bin 206 ile İstanbul oldu, onu 49 bin 654 ile Ankara izledi. Kadınlara İzmir'de 31 bin 664, Antalya'da 22 bin 290 ve Bursa'da 19 bin 553 konut satıldı.

Kadınların en az ev satın aldıkları illere bakıldığında ilk sırada 177 ile Ardahan yer aldı. Bu ili sırasıyla 244 ile Hakkari, 300 ile Bayburt, 435 ile Tunceli ve 499 ile Gümüşhane izledi.

2020-2024 dönemi

Son 5 yıllık istatistiklere bakıldığında ise kadınların konut satın almaları dalgalı bir seyir izledi. Kadınların satın aldıkları konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2020'de yüzde 32,21 (483 bin 7), 2021'de yüzde 33,95 (506 bin 495) olarak gerçekleşti. Söz konusu oran 2022'de yüzde 32,62 (484 bin 654), 2023'te yüzde 32,79 (401 bin 933) oldu. Bu oran geçen yıl itibarıyla yüzde 35,01 (517 bin 528) olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de son 5 yıldaki toplam konut satışları, konut satın alan kadınların toplam satışlar içindeki payı ve 2024'te kadınların en fazla konut satın aldıkları iller şöyle:

Kadınların en fazla konut aldığı iller (2024) Satın alınan konut sayısı
YıllarToplam konut satışlarıKadınların satın aldıkları konut sayısıOran (yüzde)
İstanbul78.206
20201.499.316 483.00732,21
Ankara49.654
20211.491.856506.49533,95
İzmir31.664
20221.485.622484.65432,62
Antalya22.290
20231.225.926401.93332,79
Bursa19.553
20241.478.25517.52835,01
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'yi demiryolu ile Suriye'ye bağlayan İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden açılması talebi
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında istinaf ve temyiz süresi 6 aya inecek
Türk savunma sanayisinin milli ürünleri dünya ordularının radarında
Yılları "eskiten" kara yolu projelerinde sona yaklaşıldı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Türkiye'de geçen yıl konutların yüzde 35'ini kadınlar satın aldı

Türkiye'de geçen yıl konutların yüzde 35'ini kadınlar satın aldı

Kadın kebap ustası 15 yıl önce başına geçtiği ocağından ayrılamıyor

Türkiye'de 2023'te maddi mallara 4,2 trilyon liralık yatırım gerçekleştirildi

Tüketici güven endeksi ocakta aylık yüzde 0,4 azaldı

Tüketici güven endeksi ocakta aylık yüzde 0,4 azaldı
Gittiği kursta öğrendiği pastacılıkla işinin patronu oldu

Gittiği kursta öğrendiği pastacılıkla işinin patronu oldu

Kadın master atlet, 2 yıla 48 madalya sığdırdı

Kadın master atlet, 2 yıla 48 madalya sığdırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet