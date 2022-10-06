Dolar
18.58
Euro
18.38
Altın
1,717.14
ETH/USDT
1,360.90
BTC/USDT
20,162.00
BIST 100
3,531.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye’de Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye'de 9 ayda gayrimenkul satış işlemlerinden yaklaşık 28 milyar lira tapu harcı alındı

Türkiye'de bu yıl 9 ayda 2 milyon 430 bin 623 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 27 milyar 901 milyon 295 bin 813 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 06.10.2022
Türkiye'de 9 ayda gayrimenkul satış işlemlerinden yaklaşık 28 milyar lira tapu harcı alındı

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, geçen ay 295 bin 953 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 3 milyar 421 milyon 60 bin 27 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Eylülde, 311 bin 428 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı ağustosa göre, gayrimenkul satış işlemi oranında yüzde 5 azalma oldu.

Ülke genelinde ocak-eylül 2022 döneminde 2 milyon 430 bin 623 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 27 milyar 901 milyon 295 bin 813 lira tapu harcı geliri elde edildi.

İşlemlerin 1 milyon 27 bin 784'ünü konut, 423 bin 591'ini arsa, 687 bin 241'ini tarla, 110 bin 80'ini iş yeri, geri kalanını diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

En çok işlem yapılan il, 300 bin 549 satışla İstanbul oldu.

İstanbul'u 154 bin 657 ile Ankara, 124 bin 720 ile İzmir, 93 bin 667 ile Antalya, 88 bin 125 ile Bursa, 73 bin 226 ile Konya, 62 bin 549 ile Kocaeli ve 62 bin 88 ile Balıkesir takip etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı
Anayasa Mahkemesi, Pamukova'daki tren kazasına ilişkin başvuruda hak ihlali kararı verdi
Yarın Mevlit Kandili
Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının üzerinden 1 yıl geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı 393 bin 771 evcil hayvanı kayıt altına aldı

Benzer haberler

Türkiye'de 9 ayda gayrimenkul satış işlemlerinden yaklaşık 28 milyar lira tapu harcı alındı

Türkiye'de 9 ayda gayrimenkul satış işlemlerinden yaklaşık 28 milyar lira tapu harcı alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet