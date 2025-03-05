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Ekonomi

Türkiye yılın ilk iki ayında fındık ihracatından 426 milyon doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, ocak ve şubat aylarında fındık ihracatından 426 milyon 29 bin dolar gelir elde etti.

Atakan Çıtlak  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Türkiye yılın ilk iki ayında fındık ihracatından 426 milyon doları aşkın gelir sağladı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak-28 Şubat döneminde 52 bin 259 ton fındık dış satımı gerçekleştirildi. İhracat karşılığında 426 milyon 29 bin dolar kazanıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 291 ton fındık ihracatı yapılmış, 401 milyon 758 bin dolar kazanç elde edilmişti.

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