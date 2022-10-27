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Ekonomi

Türkiye yılın 9 aylık döneminde 40 milyon 246 bin 899 ziyaretçi ağırladı

Türkiye yılın 9 aylık döneminde 40 milyon 246 bin 899 ziyaretçi ağırladı, toplam 35 milyar 28 milyon 540 bin dolar turizm geliri elde etti.

Eda Özdener   | 27.10.2022
Türkiye yılın 9 aylık döneminde 40 milyon 246 bin 899 ziyaretçi ağırladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 97,96 artarak 34 milyon 810 bin 273 oldu. Ülkeyi ziyaret eden 5 milyon 436 bin 626 yurt dışı ikametli vatandaşla toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 246 bin 899'a ulaştı.

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar turizm geliri elde etti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 arttı. Türkiye'nin 9 ayda elde ettiği turizm geliri de toplam 35 milyar 28 milyon 540 bin dolara ulaştı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 9 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,6 artış ve 4 milyon 527 bin 853 kişiyle Almanya birinci, yüzde 11,8 artış ve 3 milyon 864 bin 898 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 1952,9 artış ve 2 milyon 817 bin 271 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu.

İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Eylülde 5 milyon 475 bin 453 yabancı ziyaretçi ağırlandı

Türkiye eylülde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,84 artışla 5 milyon 475 bin 453 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Eylülde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 860 bin 741 kişiyle Rusya Federasyonu birinci, 677 bin 37 kişiyle Almanya ikinci, 456 bin 867 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu.

İngiltere'yi Bulgaristan ve İran takip etti.

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