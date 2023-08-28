Dolar
26.56
Euro
28.73
Altın
1,915.18
ETH/USDT
1,640.50
BTC/USDT
26,037.00
BIST 100
7,926.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı El-Harif'le görüşmesine ilişkin, "İhracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak

Ankara

Bolat, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bakan Bender bin İbrahim El-Harif ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı artırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin ardından inşa edilecek bu işbirliğiyle, Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve "Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay almaları hususunda ortak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı

Benzer haberler

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak

Irak ile ekonomik ilişkiler yeniden ısınıyor

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Körfez'deki iki uluslararası gücün komutanlığını teslim aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G20 zirvesinde yoğun temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G20 zirvesinde yoğun temaslarda bulundu
BRICS'e kabul edilen Orta Doğu'nun petrol devleri yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık ekonomik gücü elinde tutuyor

BRICS'e kabul edilen Orta Doğu'nun petrol devleri yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık ekonomik gücü elinde tutuyor

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-BAE arasındaki ikili ticareti ve yatırımları artırma çalışmalarımızı hızlandıracağız

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-BAE arasındaki ikili ticareti ve yatırımları artırma çalışmalarımızı hızlandıracağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet