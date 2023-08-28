Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı El-Harif'le görüşmesine ilişkin, "İhracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalayacağız." ifadesini kullandı.
Ankara
Bolat, konuya ilişkin olarak sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bandar Alkhorayef ve heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 28, 2023
Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellkle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı arttırmak üzere güçlü bir plan hayata… pic.twitter.com/bHEFuIBz1g
Bakan Bender bin İbrahim El-Harif ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticareti ve özellikle imalat sektöründe karşılıklı yatırımlarımızı artırmak üzere güçlü bir plan hayata geçireceğiz. Bu kapsamda özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıklar alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız."
Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay gerçekleştirdiği Cidde ziyaretinin ardından inşa edilecek bu işbirliğiyle, Suudi Arabistan Ulusal Sanayi ve Madencilik Stratejisi ve "Suudi 2030 Vizyonu" çerçevesinde Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki projelerden daha fazla pay almaları hususunda ortak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.