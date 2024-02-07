Dolar
30.60
Euro
32.96
Altın
2,039.64
ETH/USDT
2,377.30
BTC/USDT
43,150.00
BIST 100
8,843.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye Varlık Fonunun tahvil ihracına büyük talep

Türkiye Varlık Fonunun tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi.

Tolga Yanık  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Türkiye Varlık Fonunun tahvil ihracına büyük talep

İstanbul

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu, 5-6 Şubat'ta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri takiben 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı.

Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 oldu.

İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8,375'e çekildi.

Tahvil ihracına ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve yeni ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı. Yatırımcıların talepleri sürüyor. İşlemin nihai getiri oranı gün sonunda belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasının detaylarına ulaşıldı
Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören düzenledi
Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: 3 ilde yapmaya başladığımız deprem konutlarında artık son aylara yaklaştık

Benzer haberler

Türkiye Varlık Fonunun tahvil ihracına büyük talep

Türkiye Varlık Fonunun tahvil ihracına büyük talep

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet