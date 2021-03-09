Euro
9.21
Dolar
7.77
BIST 100
1,530.27
Altın
1,684.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 09.03.2021
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine atanan Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış olanlar maskesiz bir araya gelebilecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak

Benzer haberler

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı