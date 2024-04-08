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Ekonomi

Türkiye üzerinden 4 ülkeye transit uçuşlarda 10 ülkeye e-vize zorunluluğu getirildi

İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına, elektronik havalimanı transit vizesi şartı getirildi.

Muhammet Tarhan  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Türkiye üzerinden 4 ülkeye transit uçuşlarda 10 ülkeye e-vize zorunluluğu getirildi

İstanbul

Küresel düzensiz göç hareketlerinde hem geçiş ülkesi hem de hedef ülke konumunda olan Türkiye, düzensiz göçle mücadelede uluslararası toplumun en aktif üyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Son dönemde Türkiye üzerinden transit hava yolu imkanlarını kullanarak çeşitli Orta ve Latin Amerika ülkeleri üzerinden Kuzey Amerika'ya yönelen düzensiz göçmen sayısında tespit edilen artış nedeniyle uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı.

Türk Hava Yolları (THY), Güney Amerika ülkelerine seyahat edecek yolcular için mart ayında, "uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize gereksinimi gibi genel kuralların dışında bazı ek kontroller uygulanabildiği" uyarısında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı da elektronik havalimanı transit vizesi (e-HTV) uygulamasının hayata geçirilmesi yönünde gereken hazırlıkları tamamladı.

Havalimanı transit vizesi Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinde 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı kapsamında ele alınırken AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki kriterlerden birini de teşkil ediyor.

Bu bağlamda 15 Nisan'dan itibaren İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşlarının elektronik havalimanı transit vizesi almaları mecburi oldu.

İnternet üzerinden ücretsiz alınabilecek

Elektronik transit vizesi, Dışişleri Bakanlığının "evisa.gov.tr" portalından 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla çevrim içi olarak ücretsiz alınabilecek.

Yolcuların elektronik vize alırken kişisel bilgilerini, konaklayacağı adres bilgilerini ve bilet numaralarını doğru girmeleri gerekiyor.

Elektronik transit vizesine tabi İstanbul Havalimanı transit yolcularının transit vizelerinin çıktılarını beraberlerinde bulundurmaları da bekleniyor.

Elektronik transit vizesine tabi yolcular, vizelerini İstanbul Havalimanı uluslararası transit yolcu geliş salonunun her iki kanadında bulunan vize noktalarından birinde kontrol ettirdikten sonra güvenlik kontrolünden geçip gidiş katına çıkabilecekler.

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