Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: Koronavirus salgını sürecinde müşterilerimizin yanındayız
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye ve üretim faaliyetlerine destek olacak
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçen tedbirler kapsamında, yavaşlayan ekonomi ve üretim faaliyetlerine destek vereceğini duyurdu.
TSKB açıklamasında, kurulduğu günden bu yana TSKB'nin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için sorumluluk aldığı belirtilerek, "Bu zorlu sürecin aşılmasında üretimi ve istihdamı destekleyecek çözüm odaklı adımlarımızla her zaman olduğu gibi bugün de müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, pandemi nedeniyle gelirleri azalırken, nakit akımları olumsuz etkilenebilecek müşterilere sağlanacak vaka bazlı çözümlerle, piyasa koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri yönünde destek sunulacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Gerek sağlık, güvenlik ve iş sürekliliği yönünde aldığımız titiz ve kararlı aksiyonlar gerek sorumlu bankacılık uygulamalarımızla çalışanlarımızdan iştiraklerimize, müşterilerimizden fon sağlayıcılarımıza kadar tüm paydaşlarımızla güç birliği içinde bu süreci aşacağımıza inanıyoruz.
Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.