Dolar
38.15
Euro
43.69
Altın
3,318.85
ETH/USDT
1,599.90
BTC/USDT
84,567.00
BIST 100
9,436.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 3’lü Pist Uçuş Operasyonu’nu başlatıyor
logo
Ekonomi

Türkiye Petrolleri'nin Van'da petrol arama çalışması sürüyor

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından başlatılan petrol arama çalışması 200 personel ve 30 iş makinesiyle devam ediyor.

Necmettin Karaca  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Türkiye Petrolleri'nin Van'da petrol arama çalışması sürüyor

Van

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde jandarma ile güvenlik korucularının nöbet tuttuğu bölgede 200 tonluk petrol sondaj kulesi kuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, şantiyeyi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arvas, gazetecilere, bölgede madenlerin ve jeotermal kaynakların ekonomiye kazandırılması için altyapı çalışması yürütüldüğünü söyledi.

En kısa sürede müjdeli haberler beklediklerini belirten Arvas, "Bu çalışmanın bereketli olmasını diliyoruz. İnşallah 3, 4 ayda bir emare görürüz. Oluk oluk, Şırnak'ta olduğu gibi petrol çıkacak. Ülkemizin birlik ve beraberliği için artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek noktadayız. Sondajlar bize ait." dedi.

Bölgede 200 tonluk sondaj kulesinin kurulduğunu ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Derin sondajlar yapabilecek noktadayız. Yaptığımız İHA, SİHA'lar gibi petrolümüzü, gazımızı çıkaracağız. Milli kaynaklarımız, milli makinelerimizle derin sondaj kuyularını yapıyoruz. İnşallah gravitesi yüksek, kaliteli bir petrol çıkacak. Petrolde dışa bağımlı bir ülkeyiz. İnşallah bu çalışmayla dışa bağımlılığımız minimize edilecek. 1500 metre derin sondaj yapılarak teknolojik imkanlarla inşallah birkaç ayda petrole ulaşılacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zirai don riskine karşı pratik adımlar ürünlere kalkan oluyor
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları TBMM'ye davet edilecek
Sakarya'da sis bulutu etkili oldu
Sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye sokulmak istenen araçlar yakalandı
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü

Benzer haberler

Türkiye Petrolleri'nin Van'da petrol arama çalışması sürüyor

Türkiye Petrolleri'nin Van'da petrol arama çalışması sürüyor

Van kahvaltısının tanıtım elçisi, yarım asırlık emeğini "Dünya Ahisi" ödülüyle taçlandırdı

Okuma yazma kursları sayesinde yıllar sonra elleri kalem tuttu

Van Gölü'ndeki inci kefali, göç yolculuğunda sıkı şekilde korunacak

Van Gölü'ndeki inci kefali, göç yolculuğunda sıkı şekilde korunacak
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı

Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı
Van'da, "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtımı yapıldı

Van'da, "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtımı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet