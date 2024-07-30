Dolar
33.08
Euro
35.80
Altın
2,390.33
ETH/USDT
3,344.10
BTC/USDT
66,969.00
BIST 100
10,799.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye nüfusunun 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) projeksiyonuna göre, Türkiye nüfusunun 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

Mert Davut, Mehmet Can Toptaş  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Türkiye nüfusunun 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Ankara

TÜİK, "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yenilendi.

Buna göre, doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi.

Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam ettiği varsayan ana senaryoya göre, 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor.

Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda nüfusun, 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

Düşük senaryoya göre nüfus 2100'de 55 milyonun altına düşecek

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2044'te 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, 2100'de 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından zararlı içeriklere karşı "DUY" ihbar hattı
Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı
Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor

Benzer haberler

Türkiye nüfusunun 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Türkiye nüfusunun 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor

Güneş gözlüklerinde Türklerin gözdesi İtalyan ürünleri oldu

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı

Türkiye'de geçen yıl 855 gazete, resmi ilan ve reklam yayımladı

Türkiye'de geçen yıl 855 gazete, resmi ilan ve reklam yayımladı
Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azaldı

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azaldı
Türkiye'de geçen yıl 58 ilde işsizlik oranı geriledi

Türkiye'de geçen yıl 58 ilde işsizlik oranı geriledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet