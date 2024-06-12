Dolar
32.37
Euro
34.84
Altın
2,312.69
ETH/USDT
3,543.40
BTC/USDT
67,809.00
BIST 100
10,113.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gebze’de bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Türkiye mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

Serkan Avci  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Türkiye mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Mersin

Gürüz, yazılı açıklamasında, mayısta ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdiğini belirtti.

Söz konusu dönemde 354 bin 282 ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiği bilgisini paylaşan Gürüz, "Mayısta Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatı 284 milyon dolara ulaştı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak sektörün bu performansında yüzde 43 oranında payımız var. Bu dönemde bölge ihracatımız 122,4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Gürüz, dış satımda ülkeler bazında önemli artışların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün mayısta en fazla ihracat yaptığı ülkeler Rusya, Irak ve Almanya oldu. Irak pazarında yüzde 339, Almanya pazarında yüzde 126 oranında artışlar sağladık. İhracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız diğer ülkeler Libya, Çekya ve Gürcistan oldu. Ürünler bazında ise 81,2 milyon dolarla şeftali birinci sırada, 34,6 milyon dolarla kiraz-vişne ikinci sırada, 28,6 milyon dolarla domates üçüncü sırada yer aldı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı
Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Benzer haberler

Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı

Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı

Türkiye mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

OECD: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydetti

Üreticiler karpuzu aşırı sıcaktan gazete ve samanla koruyor

Üreticiler karpuzu aşırı sıcaktan gazete ve samanla koruyor
Bakan Şimşek: Önümüzdeki 3 yılı kapsayan Asya Altyapı Yatırım Bankasının ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık

Bakan Şimşek: Önümüzdeki 3 yılı kapsayan Asya Altyapı Yatırım Bankasının ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet