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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 2,26 azalış, dolar/TL yüzde 0,55, avro/TL yüzde 2,37 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.077,80 puanı ve en yüksek 9.484,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,19 üstünde 9.404,89 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 azalışla 4 bin 199 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,24 düşüşle 28 bin 383 liraya indi.

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Geçen hafta sonu 7 bin 196 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,27 azalarak 7 bin 33 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 artarak 39,8870 liraya, avro da yüzde 2,37 artışla 46,8290 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "hisse senedi" fonları oldu.

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