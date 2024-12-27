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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,09, altının gram fiyatı yüzde 0,17, avro/TL yüzde 0,35, dolar/TL yüzde 0,09 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.562,36 puanı ve en yüksek 10.055,06 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,09 üstünde 10.025,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,16 yükselişle 20 bin 108 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 956 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,18 artarak 4 bin 965 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,09 değer kazanarak 35,2220 liraya, avro yüzde 0,35 artışla 36,7810 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 ve emeklilik fonları yüzde 1,45 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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