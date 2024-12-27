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Ekonomi

MKE, yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi.

Efsa Çağla Yavuz  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
MKE, yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi

Ankara

MKE'den yapılan açıklamaya göre, "MKE-408" adı verilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Tüfek, 0.408 kalibre mühimmatıyla uzun menzil ve yüksek hassasiyet için özel tasarlandı.

2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilme yeteneğine sahip tüfek, 15 kilogramlık muadillerine göre 9 kilogram ağırlığıyla rahat bir kullanım da sağlıyor.

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