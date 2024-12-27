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Ekonomi

Hyundai IONIQ 5, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Hyundai'nin IONIQ 5 modeli, elektrikli bir otomobil tarafından gerçekleştirilen "En Büyük İrtifa Değişimi" kategorisinde "Guienness World Records (Guienness Dünya Rekoru)" unvanını kazandı.

Oktay Özdemir  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Hyundai IONIQ 5, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Istanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rekor denemesi, Hyundai Hindistan tarafından organize edilirken sürüş konusunda ünlü İngiliz otomobil yayını Evo'nun Hint edisyonundan profesyonel destek alındı.

Model, rekor denemesi için 5 bin 802 metrelik bir yükseklik değerine ulaşırken, aynı zamanda bir elektrikli otomobil için en zorlu koşullardan biri olan aşırı soğukları da aştı.

Yolculuk, Hindistan'ın en yüksek sürüş noktası olan, deniz seviyesinden 5 bin 799 metre yükseklikteki Leh Ladakh'daki Umling La'da başladı.

Rota boyunca 4 bin 900 kilometrelik yolu kateden modelin rekor denemesi, deniz seviyesinden 3 metre aşağıda bulunan Kerala Kuttanad'da sona erdi ve bir elektrikli otomobille ilk kez bu koşulları içeren test gerçekleştirildi.

Rekor denemesi 14 gün sürerken, sadece yükseklik değil aynı zamanda zorlu arazi ve aşırı iklim koşullarıyla da dikkati çeken bir mücadeleye sahne oldu.

Himalayalar'daki soğuklardan dik dağ geçitlerine ve Kerala'daki nemli kıyı bölgelerine kadar çeşitli ortamlarda yol alan modelin dayanıklılığı, ileri teknolojisi ve performansı rekor getirdi.

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