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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,63, avro/TL yüzde 0,19 azalış kaydederken, altının gram fiyatı yüzde 1,59, dolar/TL yüzde 0,12 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.865,74 puanı ve en yüksek 10.159,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,63 altında 9.910,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,58 yükselişle 20 bin 752 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 45 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,61 artarak 5 bin 126 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 35,4110 liraya çıkarken, avro yüzde 0,19 azalışla 36,3310 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,91 ile "para piyasası" fonları oldu.

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