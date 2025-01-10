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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tarım dışı istihdam verisi açıklanmadan önce para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyordu.

Veri açıklandıktan sonra Bankanın mayıs ayındaki faiz indirim ihtimali yüzde 37'ye, hazirandaki faiz indirim ihtimali ise yüzde 55'e geriledi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceğine yönelik öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, bütçe dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de, İngiltere'de, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Çin'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, 2024 yılına ilişkin cari işlemler açığının ise 10 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

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