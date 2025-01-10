Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir iş dünyası temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir iş dünyası temsilcilerini kabul ettiği toplantıda, iş dünyası ile istişare geleneğini sürdürdüklerini belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve bu kuruluşların yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, iş dünyası ile istişare geleneğini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
İş dünyamızla istişare geleneğimizi sürdürüyoruz.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 10, 2025
Bugün, İzmir Milletvekillerimizle birlikte İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası’nın başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik.
Toplantıda, İzmir… pic.twitter.com/PWI2YBee0Y
"Toplantıda, İzmir iş dünyasının bölgesel ve ulusal ölçekteki beklenti ve taleplerini ele aldık. Aynı zamanda, İzmir ve Ege Bölgesi’nde devam eden projelerin mevcut durumuna ilişkin bilgi aldık, ekonomi programımıza ilişkin öngörülerimizi, hedeflerimizi ve politikalarımızı paylaştık. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda iş dünyamızın aktif katkısını çok önemsiyoruz. Milletvekillerimize, oda başkanlarımıza ve yönetimlerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Toplantıda, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan ve Şebnem Bursalı da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.