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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir iş dünyası temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir iş dünyası temsilcilerini kabul ettiği toplantıda, iş dünyası ile istişare geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

Harun Kutbe  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir iş dünyası temsilcilerini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve bu kuruluşların yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, iş dünyası ile istişare geleneğini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıda, İzmir iş dünyasının bölgesel ve ulusal ölçekteki beklenti ve taleplerini ele aldık. Aynı zamanda, İzmir ve Ege Bölgesi’nde devam eden projelerin mevcut durumuna ilişkin bilgi aldık, ekonomi programımıza ilişkin öngörülerimizi, hedeflerimizi ve politikalarımızı paylaştık. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda iş dünyamızın aktif katkısını çok önemsiyoruz. Milletvekillerimize, oda başkanlarımıza ve yönetimlerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Toplantıda, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan ve Şebnem Bursalı da yer aldı.

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