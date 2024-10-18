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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, avro/TL yüzde 0,77, dolar/TL yüzde 0,10 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,29 artış gösterdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 34,2490 liraya, avro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,20 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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