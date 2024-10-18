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Ekonomi

Bakan Yumaklı: "1 milyar 35 milyon lira destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Bakan Yumaklı: "1 milyar 35 milyon lira destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"

Ankara

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemelerinin, çiftçilere bereketli olmasını dileyen Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bitkisel ürün sigortası desteği 960 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 74 milyon 715 bin 893 lira, mazot ve gübre desteği 777 bin 555 lira, fındık alan bazlı gelir desteği 488 bin 552 lira olmak üzere toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz, bereketli olsun."

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