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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,44, dolar/TL yüzde 0,24 ve avro/TL yüzde 0,67 artarken, altının gram fiyatı yüzde 0,47 azaldı.

Mahmut Çil  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 üzerinde 10.081,00 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,47 azalışla 2 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,52 düşüşle 20 bin 10 liraya indi.

Geçen hafta sonu 4 bin 966 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,46 azalarak 4 bin 943 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 değer kazanarak 34,7800 liraya, avro da yüzde 0,67 artışla 36,9130 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,53 ve emeklilik fonları yüzde 1,59 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,18 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

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