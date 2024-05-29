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Ekonomi

Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar transferini sonlandıracak

Avusturya merkezli Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar cinsinden para transferi işlemlerini sonlandıracağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar transferini sonlandıracak

Moskova

Raiffeisenbank’ın Rusya’daki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, dolar cinsinden para transferi yapan muhabir bankaların gereksinimlerini değiştirdikleri belirtildi.

Söz konusu değişikliklere Raiffeisenbank’ın müdahale edemediğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle 10 Haziran’dan itibaren Rusya’dan dolar cinsinden para transferi işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’ya ve diğer para birimlerinden yapılan transferlere dair herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği bilgisine de yer verildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde ise Batılı ülkelerin, Rusya’da faaliyet gösteren en büyük Avrupa bankalarından olan Raiffeisenbank’a, bu ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamasına yönelik baskı yaptığı öne sürülmüştü.

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