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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,96, altının gram fiyatı yüzde 1,14, avro/TL yüzde 0,26 azalırken, dolar/TL yüzde 0,69, arttı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,96 altında 9.724,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,14 azalışla 2 bin 959 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 düşüşle 20 bin 75 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,08 azalarak 4 bin 956 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 35,1900 liraya çıkarken, avro yüzde 0,26 azalışla 36,6510 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45 ve emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "para piyasası" fonları oldu.

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