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Ekonomi

Çiftçilere bugün 279,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Çiftçilere bugün 279,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

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