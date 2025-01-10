Çiftçilere bugün 279,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.