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Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının Dünya Bankası kaynaklı 250 milyon dolarlık kredi paketi onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ile Dünya Bankasından sağlanacak kredi ile KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, yeni çalışma ortamına uyum sağlamalarında ve yatırım harcamalarını karşılamada destek verilmesi hedefleniyor.

Abdulkadir Günyol   | 31.08.2020
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının Dünya Bankası kaynaklı 250 milyon dolarlık kredi paketi onaylandı

Istanbul

Kovid-19 salgınından etkilenen KOBİ’lerin yararlanması amacıyla geliştirilen Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 250 milyon dolarlık kredi sağlanması Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından yapılan açıklamaya göre, ekonomiye yeni kaynaklar yaratmak üzere çalışmalarını sürdüren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası kaynaklı yeni kredi paketinin onaylandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ile Dünya Bankasından sağlanan 250 milyon dolarlık krediyle Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ekonominin bel kemiği, 250’den daha az çalışanı olan KOBİ’leri destekleyecek. Kredi kullandırırken; bir sektör ayrımı bulunmamakla birlikte kadın çalışan sayısı fazla olan, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 20 veya daha fazla küçülme yaşayan, normal şartlarda finansmana erişimi zor olan, yeni ürünler, hizmetler ve teknolojiler geliştiren şirketlere öncelik verilecek.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından yapılan açıklamada, kredi paketinden yararlanmak isteyenlerin daha sonra açıklanacak aracı bankalar ve finansal kuruluşlar vasıtasıyla başvurularını gerçekleştirebilecekleri belirtildi.





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