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Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının aktifleri 100 milyar lirayı aştı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yılın ilk çeyreğinde aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 102,5 milyar lira seviyesine taşırken, net karını da yüzde 87 artırarak 662,8 milyon liraya yükseltti.

Muhammed Said Tanıl  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının aktifleri 100 milyar lirayı aştı

İstanbul

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2023'ün ilk çeyreğinde kredi tutarı bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artışla 66,7 milyar lira seviyesine ulaşırken, ortalama özkaynak karlılığı da yüzde 33 civarında gerçekleşti.

Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı da yüzde 1,35 düzeyinde seyrederek bankacılık sektör ortalamasının altında yer aldığı belirtilen açıklamada, bankanın sermaye yeterlilik oranının yüzde 15,96 olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir dönüşümüne hizmet etmek amacıyla uluslararası kuruluşlardan elde edilen kaynakları yeni yatırımlarla buluşturduklarını söyledi.

Paris İklim Anlaşması ilkelerine uyum ve 2053 net sıfır karbon hedefi için sorumluluk aldıklarını aktaran Öztop, yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 4233 MW kurulu güce sahip 236 enerji projesine gerekli finansman desteğini sağladıklarını kaydetti.

Öztop, portföylerinin yaklaşık yüzde 80’inin sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluştuğunu vurgulayarak, "17 sürdürülebilir kalkınma amacının 15’ine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 100 milyon avroluk İklim Finansman Kredisi'ni ve ek olarak Alman Hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon avroluk hibeyi, yatırımcılarla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Öztop, yaşanan üzücü deprem felaketi sebebiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 100 milyon lira tutarında bağış sağladıklarını ve bundan sonraki süreçte de bölgede bulunan vatandaşlarımıza desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

"Girişim sermayesi ekosisteminin gelişiminde aktif rol alıyoruz"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu ile doğrudan yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Öztop, şunları kaydetti:

"Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yönetilen ve özellikle savunma sanayi girişimlerini ana odağına alan Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Fonu'muzdan Beam Teknoloji şirketine yatırım yaptık. Bu yatırım ile siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirkete, test ve değerlendirme laboratuvar kapasitesinin artırılması ve ihracat odağının korunarak sürdürülebilir büyümenin temini için finansman sağlıyoruz. Buna ek olarak, Teknoloji ve İnovasyon Fonu'muz aracılığıyla dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren Wask şirketine ve Sermaye Fonu'muz aracılığıyla bütünsel kaynak yönetimi alanında çalışmalarını gerçekleştiren Fazla şirketine yaptığımız yatırımlarla Türkiye girişim sermayesi ekosisteminin gelişiminde aktif rol alıyoruz."


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