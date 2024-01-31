Türkiye ile Venezuela, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Venezuela Petrol Bakanı Tellechea'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ile Türkiye arasında petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Bolivar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael Tellechea ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.
Petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik. pic.twitter.com/YvFbwcD7m7— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 30, 2024
İki tarafın heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ve Türkiye, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.
Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.
Tellechea da sosyal medya hesabından, Bakan Bayraktar ile "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alparslan Bayraktar ile stratejik işbirliğine yönelik çeşitli konuları gözden geçirdik. Petrol ve doğal gaz yatırımları için mevcut olan büyük fırsat penceresini değerlendirdik." açıklamasında bulundu.
Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile bir araya geldi
Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.
Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Rodriguez, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.
Sostuvimos un grato encuentro de trabajo con el Excmo. Sr. Alparslan Bayraktar, ministro de Energía y Recursos Naturales de la República de Türkiye, a quien hicimos llegar el saludo del Pdte. @NicolasMaduro. Durante esta reunión, hemos conversado acerca del fortalecimiento de… pic.twitter.com/Erkmf127Z6— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 30, 2024
Rodriguez, "Sayın Bakan ile keyifli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun selamlarını ilettik. Toplantı süresince, ticari alışverişimizi arttırmak ve doğrudan yatırımları teşvik etmek amacıyla her iki ülke arasında enerji ve madencilik konularındaki ittifakların güçlendirilmesi konusunu ele aldık." ifadelerini kullandı.
Venezuela basınında çıkan haberde, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Rodriguez'in Bakan Bayraktar ile "ikili toplantı" yaptığı belirtildi.
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