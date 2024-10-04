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Ekonomi

Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tuğba Altun  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Resmi Gazete'de

Ankara

3 Temmuz 2022'de Kiev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu çerçevede iki ülke arasındaki iktisadi işbirliğinin artırması ve geliştirilmesi, iki ülke halklarının yaşam standartlarını yükseltilmesi, mal ticaretindeki zorluklar ve kısıtlamaların tedricen ortadan kaldırılması ve hizmet ticaretinin devamlı olarak serbestleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca anlaşmayla, taraflar arasında iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesine karşılıklı ticaretin genişletilmesi yoluyla katkı sağlanması, ticaretteki engellerin ortadan kaldırılmasıyla dünya ticaretinin ahenkli şekilde gelişmesine ve genişlemesine katkıda bulunulması, ikili ticaretin teşvik edilmesi ve ticarette adil rekabet koşullarının sağlanması da hedefleniyor.

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