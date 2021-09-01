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Ekonomi

Türkiye, hidroelektrik kurulu gücünde dünyada ilk 10 ülke arasında bulunuyor

Türkiye geçen yıl devreye aldığı 2 bin 500 megavatlık hidroelektrik kapasitesiyle dünyada bu alanda en yüksek kapasiteye sahip ilk 10 ülke arasında yer aldı. Türkiye'nin hidroelektrik kurulu gücü temmuz sonu itibarıyla ise 31 bin 436 megavata ulaştı.

Nuran Erkul Kaya   | 01.09.2021
Türkiye, hidroelektrik kurulu gücünde dünyada ilk 10 ülke arasında bulunuyor

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü temmuz sonu itibarıyla 98 bin 264 megavata çıktı. Bu kapasitenin yaklaşık 52 bin megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek paya sahip olan hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü ise bu dönemde 31 bin 436 megavata yükseldi.

Hidroelektrik, Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 32'sini oluştururken, yenilenebilir enerji kurulu gücünden yüzde 60 pay aldı. Hidroelektrik santrallerinin sayısı ise temmuz sonu itibarıyla 735'e ulaştı.

Hidroelektrik santraller, Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki 188,7 milyar kilovatsaatlik elektrik üretiminin yüzde 20,1’ini (37,9 milyar kilovatsaatini) karşıladı.

Hidroelektrik santrallerin üretimi geçen yıl ocak-temmuz döneminde üretilen 170,4 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminin yüzde 31,6’sına (53,8 milyar kilovatsaat) karşılık gelmişti. Bu düşüşte, 2020'nin son çeyreğinden beri devam eden kuraklık etkili oldu.

Şanlıurfa hidroelektrik kapasitesinde lider

Hidroelektrikte en yüksek kapasiteye sahip şehir 3 bin 128 megavatla Şanlıurfa olurken, onu 2 bin 445 megavatla Elazığ ve 2 bin 251 megavatla Diyarbakır takip etti.

Adana 1905 megavat, Artvin 1815 megavat, Samsun 1372 megavat, Bingöl 1316 megavat, Kahramanmaraş 1305 megavat, Mardin 1213 megavat ve Giresun 947 megavat hidroelektrik kapasitesiyle öne çıktı.

Antalya 808 megavat, Osmaniye 803 megavat, Erzurum 798, Siirt 793 ve Gümüşhane 679 megavatla hidroelektrik kapasitesi en yüksek ilk 15 şehir arasında yer aldı.

Türkiye'de en yüksek hidroelektrik kurulu güce sahip şirket 13 bin 993 megavat kapasiteyle kamu şirketi olan Elektrik Üretim AŞ olurken, onu özel sektörde 1443 megavatla Cengiz Holding, 1350 megavatla Enerjisa Üretim, 1137 megavatla Limak Enerji ve 852 megavatla Aydem Yenilenebilir Enerji izledi.

Türkiye, 2020'de Çin'den sonra en yüksek hidroelektrik kapasitesini devreye alan ülke oldu

Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali Tarsus HES, 60 kilovatlık kapasiteyle 1902'de devreye alındı.

Türkiye'nin hidroelektrik kurulu gücü 1923'te 0,1 megavat, 1950'de 18 megavat, 1960'ta 412 megavat, 1990'da 6 bin 764 megavat, 2006'da 13 bin 63 megavat, 2010'da 15 bin 831 megavat, 2014'te 23 bin 643 megavat, 2016'da 26 bin 681 megavat ve 2019 sonu itibarıyla 28 bin 503 megavata ulaştı.

Bu kapasite geçen yıl sonu itibarıyla ise 30 bin 984 megavata yükselmişti.

Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Kurumunun (IHA) verilerine göre, Türkiye 2 bin 500 megavatla geçen yıl Çin'den sonra en yüksek hidroelektrik kapasitesini devreye alan ülke oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Türkiye'nin hidroelektrik kurulu gücü 2023'te 34 bin megavat seviyesine ulaşabilir.

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