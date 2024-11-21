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Ekonomi

Türkiye, gümrüklerde Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'nin yeni fazına geçti

Türkiye, gümrük işlemlerinde AB ve EFTA üyeleri ile Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna'nın taraf olduğu "Ortak Transit Rejimi"nde "Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi"nin güncel versiyonunu kullanmaya başladı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Türkiye, gümrüklerde Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'nin yeni fazına geçti

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 1 Aralık 2012'de taraf olduğu "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin diğer akit tarafları arasında, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna yer alıyor.

Bu ülkeler, "Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme" hükümleri çerçevesindeki taşımalarda "Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi"ni (NCTS) kullanıyor.

Ülke ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın "Ortak Transit Rejimi" kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminatla taşınabilmesine imkan sağlayan, ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılan NCTS'nin güncel sürümü olan "NCTS Faz 5" devreye girdi.

Ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan "NCTS Faz 5", Türkiye gümrüklerinde de uygulamaya alındı.

"NCTS Faz 5" sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlendi, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil tüm tarafların konuyla ilgili bilgilendirilmesi sağlandı.

Uyum sürecinde transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemlerinin kullanılması sağlanarak işlemlere devam edilebilmesi mümkün kılındı.

Bakanlığın gümrük sistemleri hali hazırda ülke genelinde aktif şekilde çalışıyor. Bu süreçte Bakanlığa intikal ettirilen hususlar titizlikle ele alınırken, Bakanlık ekiplerince tüm paydaşlar nezdinde gerek teknik gerek idari geniş kapsamlı destek sağlanıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin ardından Fransa ve Kuzey Makedonya da "NCTS Faz 5" sürümüne geçiş yapacak.

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