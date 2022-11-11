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Ekonomi

Türkiye genelinde 18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edildi.

Gülşen Çağatay   | 11.11.2022
Türkiye genelinde 18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat illerinin muhtelif ilçeleri sınırlarında yer alan 59 saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edildi.

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