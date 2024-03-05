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Ekonomi

Türkiye, "Foodex Japan" fuarına 51 firmayla katılıyor

Türkiye, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Foodex Japan" fuarına 51 firmayla katılıyor.

Ahmet Furkan Mercan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Türkiye, "Foodex Japan" fuarına 51 firmayla katılıyor Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Asya'nın en büyük gıda fuarlarından "Foodex Japan", Tokyo kıyısındaki Big Sight yerleşkesinde kapılarını açtı.

Yaklaşık 1000 metrekare alana inşa edilen özel Türkiye pavilyonunda, toplamda 51 firma, Japon müşterileri bekliyor.

Türkiye'ye ait pavilyonda özel tadım etkinliklerinden, gıda seminerleri ve tanıtımlarına kadar çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Etkinliklerde Türk mutfağının, Japon ağız tadına uyarlanarak yeni lezzetlere dönüştürülmüş ürünlerine de erişilebiliyor.

Su ürünlerinden hububat ve zeytin mamullerine kadar birçok sektörden Türk firma, Japon gıda pazarında rol almayı hedefliyor.

Fuara, Türkiye’nin milli katılım organizasyonu, Ege İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştiriliyor.

60 farklı ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın katılım sağladığı bildirilen "Foodex Japan", 5-8 Mart'ta gezilebilecek.

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