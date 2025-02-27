Dolar
36.44
Euro
38.19
Altın
2,892.95
ETH/USDT
2,363.70
BTC/USDT
86,507.00
BIST 100
9,599.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2024 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Mert Davut  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 2,98 büyüyeceğini öngörmüştü.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız'a 15 yıla kadar hapis istemi
Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde günlük 11 bin 300 kişiye iftar verecek

Benzer haberler

İhracat yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar oldu

İhracat yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar oldu

Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Piyasalar gelecek bir haftada açıklanacak verilere odaklanacak

Sofralık yumurta ihracatına yönelik fon kesintisi sebepsiz fiyat artışını önleyecek

Sofralık yumurta ihracatına yönelik fon kesintisi sebepsiz fiyat artışını önleyecek
Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395'e yükseldi

Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395'e yükseldi
Güven endeksi şubatta perakende ticarette arttı, inşaat ve hizmet sektöründe azaldı

Güven endeksi şubatta perakende ticarette arttı, inşaat ve hizmet sektöründe azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet