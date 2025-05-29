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Ekonomi

Türkiye, dünya elektrikli araç satışında 10 büyük pazardan biri oldu

Türkiye, elektrikli araç satışlarındaki ivmenin artmasıyla son 1 yılda dünyada en fazla elektrikli araç satılan 10 büyük pazardan biri haline geldi.

Nuran Erkul Kaya  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Türkiye, dünya elektrikli araç satışında 10 büyük pazardan biri oldu

Londra

Türkiye'de elektrikli araç satışları, bu alanda sağlanan teşvikler, Togg'un piyasaya sunulması ve şarj altyapısının genişlemesinin de etkisiyle son dönemde ivme kazandı.

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İngiltere merkezli bağımsız araştırma kuruluşu New AutoMotive verileri, Türkiye'nin elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazardan biri haline geldiğini ortaya koydu.

AA muhabirinin söz konusu verilerden derlediği bilgilere göre, nisanda küresel çapta 977 bin elektrikli araç satıldı. Bu, tüm zamanların en yüksek nisan ayı satışı olarak kayıtlara geçerken, yıllık bazda yüzde 29 artışı temsil etti.

Çin, nisandaki toplam satışların yüzde 68'ini tek başına karşılarken, ABD satışların yüzde 10'unu oluşturdu. Almanya'da nisanda 45 bin 354, Fransa'da 25 bin 882, İngiltere'de 24 bin 53, Belçika'da 12 bin 469 ve Türkiye'de 11 bin 173 elektrikli araç satıldı.

Bunu 10 bin 942 elektrikli araç satışıyla Norveç, 9 bin 661 elektrikli araç satışıyla Hollanda ve 9 bin 561 elektrikli araç satışıyla Danimarka izledi.

Türkiye, elektrikli araç satışında "başarı hikayesi" yazdı

Türkiye'deki satışlardaki istikrarlı büyüme ise "başarı hikayesi" olarak nitelendirildi. Bataryalı elektrikli araçların pazar payı üst üste 8'inci ayda yüzde 10'un üzerinde seyretti. Türkiye, nisandaki satışlar açısından Akdeniz ülkeleri arasında lider ülke olurken, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan ve Yunanistan gibi birçok komşu ülkeyi geride bıraktı.

Son 12 ayda elektrikli araç satışlarında Norveç'i geride bırakan Türkiye'nin, gelecek birkaç ay içinde Hollanda'nın önüne geçmesi bekleniyor.

Bu dönemde satışlarda ilk sıralarda Çin, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda yer aldı. Hollanda'da son 1 yılda 129 bin 560 elektrikli araç satıldı. Türkiye, aynı dönemde 123 bin 982 elektrikli araç satışıyla en fazla elektrikli araç satılan 8'inci büyük pazar oldu.

Öte yandan, Türkiye'deki elektrikli araç satışları 17 bin 894 ile Aralık 2024'te en yüksek seviyeyi gördü. Türkiye, bu dönemde aylık satışta küresel çapta 6'ncı sırada yer almıştı.

New Automotive Üst Yöneticisi (CEO) Ben Helmes, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin elektrikli araç pazarının "etkileyici bir yükseliş" yaşadığını ve Avrupa otomotiv sahnesinde önemli bir büyüme hikayesi olarak konumlandığını belirtti.

Satışlardaki bu ivmenin büyük ölçüde hükümetin proaktif teşvikleri, Togg gibi yerli markaların başarıyla piyasaya sürülerek tüketici tarafından benimsenmesi ve şarj altyapısının genişletilmesine bağlı olduğunu dile getiren Helmes, "Bu sağlam temellere, artan model çeşitliliği ve son dönemdeki akaryakıt fiyat artışları göz önüne alındığında elektrikli araçların geleneksel araçlara kıyasla sunduğu ekonomik avantajlar da eklenince, önümüzdeki aylarda ve yıllarda Türkiye'de elektrikli araç satışlarında güçlü büyümenin devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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