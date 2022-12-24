Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.70
BTC/USDT
16,829.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış törenine katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Şehir Hastanesi Camisi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan "ehram" geleceğe aktarılıyor

Anadolu'nun dokuma kültürünü gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan "ehram", farklı tasarımlarla dış kıyafet ve hediyelik eşya formunda geleceğe aktarılıyor.

Ayşe Nur Erdoğdu Bayram   | 24.12.2022
Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan "ehram" geleceğe aktarılıyor Fotoğraf: Ayşe Nur Erdoğdu Bayram / AA

Erzurum

Aziziye Belediyesinin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumundan 2018 yılında "Erzurum ehram dokuma kumaşı" adıyla coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen kumaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen Türkiye Dokuma Atlası projesine dahil edildi.

Bu kapsamda Aziziye Belediyesi, ehram kumaşını, bugünün modasına ve kullanım amaçlarına göre çeşitli formlarda üretimi yapmak için dokuma atölyelerini faaliyete geçirdi.

Ehram kumaşıyla hem yeni tasarımların yapılması hem de özellikle kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, belediye olarak geleneksel ehramın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

"Türkiye'ye satışını gerçekleştiriyorlar"

Kumaşın özelliğini ve kullanım alanlarını paylaşan Orhan, "Hem tesettür, hem de sıcaktan ve soğuktan korunma maksatlı, klimatik özelliğinden dolayı da kadınların kullanmış olduğu bir kumaş. Günümüzde biraz daha kullanımı azaldığı için belediye olarak özellikle bunu devam ettirmek adına çalışmalar yaptık." dedi.

Coğrafi işaretin kendilerine bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Orhan, ehramı bugünün şartlarına ve çağın gereksinimlerine uygun olarak da yeni bir formata büründürülmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Ehramdan çok çeşitli ürünler üretiyoruz. Kravat, atkı, yelek, kadınların giyebileceği her türlü giyecek ve aksesuarların özgün tasarımlara sahip, güzel bir ürün yelpazesi oluştu. Hem bazı ürünleri burada klasik olarak bütün Türkiye'ye satışını gerçekleştiriyorlar hem de özel sipariş de alıyorlar. Tabi burada kadınlarımız çalışıyor. Ekonomik olarak kadınlara bir katma değer sağlıyoruz. Bu anlamda İstihdamı da artırmayı amaçlıyoruz."

Kışın sıcak yazın serin tutuyor

Erzurum Aktif İş Kadınları Derneği Başkanı Hülya Saltuklu da atölyede ihramdan kadın, erkek giyiminin yanı sıra hediyelik ev eşyası gibi ürünler yaptıklarını söyledi.

Ehramdan yeni moda tasarımları çıkarttıklarını ifade eden Saltuklu, "Ehram kumaşının en küçük parçasını bile değerlendiriyoruz. Ürünlerimizde Erzurum'un özellikle tarihi mekanlarını ve dokusunu, tarihsel motiflerini uyguluyoruz. Erzurum'un figürleri ve Selçuklu motiflerini içeren örtüler yaptık. Kışın sıcak yazın serin tuttuğu için ceketler, pelerinler, şallar ürettik. Giyimin parçası aksesuarlarımıza da ehram kumaşı ve tasarımlarımızla ayrı bir hava kattık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle iş yerlerini su bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı
Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
USOM, vatandaşların verilerini ele geçirip satan siber saldırganların sitelerini kapattı

Benzer haberler

Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan "ehram" geleceğe aktarılıyor

Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan "ehram" geleceğe aktarılıyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladı

Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladı
Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu

Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet