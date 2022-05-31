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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar seçildi.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 31.05.2022
Türkiye Bankalar Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi

İstanbul

TBB'den yapılan açıklamada, TBB'nin bugün yapılan yönetim kurulu görüşmesinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

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