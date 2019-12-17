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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği: Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,1 milyar lira

Türkiye Bankalar Birliğinden, Ekim-Kasım 2019 döneminde 4 milyar 934 milyon lirası enerji, 137 milyon lirası turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 5 milyar 71 milyon lira olduğu bildirildi.

Murat Birinci   | 17.12.2019
Türkiye Bankalar Birliği: Yeniden yapılandırılan borç tutarı 5,1 milyar lira

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Büyük Ölçekli Uygulama Kasım 2019 Aylık Raporu"nu yayımladı.

Söz konusu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32'nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulamanın "VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri" başlığının, 14'üncü maddesi uyarınca Çerçeve Anlaşmasınıı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluşturuldu.

Buna göre Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan biri enerji, 3'ü turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 4'ü de Marmara Bölgesi'nde bulunuyor.

Ekim-Kasım 2019 döneminde 4 milyar 934 milyon lirası enerji, 137 milyon lirası turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5 milyar 71 milyon lira oldu.

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