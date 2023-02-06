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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği, depremden etkilenen müşterileri için tavsiye kararı aldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 06.02.2023
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği, depremden etkilenen müşterileri için tavsiye kararı aldı

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, Birlik Yönetim Kurulunca depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşüldü.

Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bu kapsamda tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındı.

Buna göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek.

Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulacak.

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyeleri bilgilendirilecek.

Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletecek.

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