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Ekonomi

Türkiye, Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin radarında

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, son dönemde Türkiye yerel pazarına ilişkin daha yapıcı bir değerlendirme içinde olduklarını bildirdi.

Gökhan Kurtaran  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Türkiye, Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin radarında

Londra

Yönetim merkezi Paris'te olan Amundi'nin İletişim Başkanı Jais Mehaji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 trilyon dolarlık portföyü yöneten şirketin Türk lirasına ilişkin son dönemde daha olumlu bir değerlendirmeye sahip olduğuna ilişkin haberlerin doğru olduğunu belirtti.

Mehaji, "Amundi'nin Türkiye yerel pazarına ilişkin olarak daha yapıcı hale geldiğini doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.

Amundi'nin Gelişen Piyasalar Sabit Gelirler Bölümü Başkanı Sergei Strigo da Reuters'a verdiği röportajında, "Tahsisatı (lira cinsinden) artırmaya henüz hazır değiliz. Ama bu kesinlikle radar ekranımızda." ifadelerini kullanmıştı.

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