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Ekonomi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin: Dünyadaki çam balının yüzde 92'sini biz üretiyoruz

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünyadaki çam balının yüzde 92'sinin Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Yaklaşık 40 yıldır çam balını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyoruz." dedi.

Hayati Akçay  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin: Dünyadaki çam balının yüzde 92'sini biz üretiyoruz

Ordu

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Ordu Arıcılar Birliği öncülüğünde Altınordu ilçesindeki Yeni Ordu Stadyumu'nun zemin katında düzenlenen, "Ordu Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı"nın açılışında, Türk arıcılığının hem bal üretimi hem de arı sayısı ile dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Fuarların, arıcılığın gelişmesi noktasında önemli olduğunu ifade eden Şahin, birlik olarak bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceklerini anlattı.

Şahin, Türkiye'de üretilen balların birçok ülkeye ihracat edildiğine dikkati çekerek, "Özellikle çam balında dünyada tek ülkeyiz. Dünyada çam balının yüzde 92'sini biz üretiyoruz. Yaklaşık 40 yıldır çam balını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz çam balının yıllık 15-20 bin tonunu dış ülkelere satıyoruz." diye konuştu.

Petek bal ihracatına ilişkin de Şahin, "Gerek Balkan ülkelerine gerekse de Arap ülkelerine petek bal ihraç ediyoruz. Son yıllarda 6-7 bin tonlara varan petek bal ihracatımız var. Türkiye, bal cenneti. Biz ithal eden değil, ihraç eden bir konumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bal ihracatının artması için arıcılara destek verilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, böylece arıcıların daha fazla miktarda ihracata uygun bal üretebileceklerini kaydetti.

Şahin, tüketicilere güvenilir yerlerden bal satın almaları çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Biz, birliklerimiz tarafından üretilen etiketli ve markalı balların sonuna kadar arkasındayız. Şu anda 34 birliğimiz bal üretiyor ve satıyor. Tüketicilerimiz güvenilir ballara buralardan ulaşabilirler. Bazı yerlerde 50-100 liraya satılan balları görünce üzülüyoruz. Bunlar bal değildir çünkü balın 1 kilogramının maliyeti 261 liradır."

Fuarı ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve davetliler, sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

Çeşitli illerden 28 firmanın standının yer aldığı fuar, 27 Ekim Pazar günü sona erecek.

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