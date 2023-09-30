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Ekonomi

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında eylülde 4,36 milyar lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayında Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,36 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında eylülde 4,36 milyar lira ödeme yapıldı

Ankara

Göktaş, sosyal medya hesabından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eylül ayında sağlanan desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nda güçlü sosyal yardım ve sosyal hizmet vizyonu çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Eylül ayında Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,36 milyar lira ödeme yaptık. Aile odaklı bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Evde Bakım Yardımı kapsamında 2,85 milyar lira ödeme yaptık. Eylül ayında 579 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. Engelli ve yaşlı aylığı kapsamında 3,32 milyar lira, doğum yardımı kapsamında 23,6 milyon lira ödeme yaptık."

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