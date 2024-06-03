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Ekonomi

Türkiye 9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar doları aşkın kazanç sağladı

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 9 aylık döneminde 1 milyar 824 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Atakan Çıtlak  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Türkiye 9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar doları aşkın kazanç sağladı

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 9 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2023-31 Mayıs 2024 arasında yurt dışına 1 milyar 824 milyon 529 bin 978 dolar karşılığında 240 bin 777 ton fındık satıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin geçen sezonun aynı döneminde 242 bin 652 ton fındık ihraç ettiği aktarılan açıklamada, karşılığında 1 milyar 459 milyon 28 bin 643 dolar gelir elde edildiği belirtildi.

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