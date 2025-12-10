Dolar
42.61
Euro
49.61
Altın
4,198.21
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,268.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in, veriyi değere dönüştüren bir teknoloji sağlayıcısı konumuna geldiğini belirterek, "Hedefimiz, veriyi değere, zekayı çözüme ve girişimcileri geleceğe bağlamaktır." dedi.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025 sahnesinde girişimcilik ekosistemiyle bir araya gelerek, sektördeki değişime ve şirketin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Koç, Üretken Bağlantı Çağı (The Era of Generative Connectivity) temalı konuşmasında, yapay zeka ve bağlantı teknolojilerinin birleşiminden doğan yeni çağı "Üretken Bağlantı" olarak tanımlayarak, Turkcell'in artık sadece bir operatör değil, veriyi değere dönüştüren bir teknoloji sağlayıcısı olduğunu söyledi.

Yapay zeka yatırımlarının dünya genelinde 1,5 trilyon dolar seviyesine ulaştığına dikkati çeken Koç, bu yeni dönemde başarılı olmak için dört temel katman üzerine inşa edilmiş bir strateji izlediklerini ifade etti.

Bu katmanların ilkinin 5G ve fiberi kapsayan fiziksel altyapı, ikincisinin ise Google Cloud işbirliğiyle güçlendirilen dijital altyapı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Türkiye topraklarında veri egemenliğini sağlamak adına büyük bir yatırım hamlesi başlattık. Google Cloud ile yaptığımız anlaşma sayesinde Türkiye'yi bölgesel bir veri merkezi ve dijital bir 'hub' haline getiriyoruz. Amacımız, sadece altyapı sunmak değil, girişimcilerimizin en yeni yapay zeka modellerine düşük gecikmeyle yerel olarak erişmesini sağlamak."

Koç, stratejinin üçüncü katmanının, yapay zeka tabanlı karar mekanizmaları, dördüncü ve en kritik katmanının ise girişimciler olduğunu dile getirerek, Turkcell Girişim Sermayesi Fonları aracılığıyla yerli girişimlerin "Turcorn"a dönüşerek dünyaya açılmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmasının sonunda telekom operatörlerinin değişen rolüne de değinen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecekte bizleri sadece gigabayt veya dakika satan şirketler olarak görmeyeceksiniz. Biz artık verinin güvenliğini sağlayan, yapay zekanın etik kullanımını gözeten ve buluta erişimi demokratikleştiren bir konumdayız. Hedefimiz, veriyi değere, zekayı çözüme ve girişimcileri geleceğe bağlamaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi
Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
SETA'da "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" adlı konferans düzenlendi
Dışişleri Bakanı Fidan: 8 Aralık Suriye halkı için yeni bir umut ve başlangıç oldu
İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Benzer haberler

Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu

Turkcell Genel Müdürü Koç, Take Off İstanbul 2025'te girişimcilik ekosistemiyle buluştu

T3 Vakfı ile Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet