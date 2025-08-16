Turkcell Genel Müdürü Koç: 5G için tüm hazırlıklarımızı tamamladık
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Ülkemiz için dönüm noktası olan 5G'ye geçiş sürecinde yeni bir döneme giriyoruz. Turkcell olarak 5G için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.
İstanbul
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G teknolojisi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve söz konusu hizmette akla gelecek ilk operatör olacaklarını belirtti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 5G yetkilendirmelerine ilişkin frekans ihalelerinin asgari bedelleri duyuruldu.
Bu kapsamda, 5G teknolojisinin resmi olarak sunulmasına kısa bir süre kala, regülasyon ve teknik altyapıyla ilgili hazırlıklar da hız kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Taha Koç, Turkcell'in 5G dönemine tamamen hazır olduğunu aktardı.
Koç, "Ülkemiz için dönüm noktası olan 5G'ye geçiş sürecinde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin lider teknoloji şirketi Turkcell olarak başta iş hayatı ve farklı endüstri kolları olmak üzere hayatın her alanında dönüştürücü etkileri olacak 5G için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 31 yıldır hız ve çekim kalitesi denildiğinde akla gelen ilk operatörüz. Türkiye'yi ilk 'alo' ile tanıştırdık. 5G denildiğinde de akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak." ifadelerini kullandı.
Turkcell'in güçlü altyapısına dikkati çeken Koç, frekans tahsisleri tamamlandığında, müşterilerine Turkcell kalitesini 5G'de de sunacaklarını vurguladı.
Koç, "Bu tarihi göreve hazırız ve talibiz. Bugüne dek 28 milyar doları aşan toplam yatırımımız, ülkemizin dijital geleceğine verdiğimiz önemin en somut göstergesidir. En geniş baz istasyonu ağına sahip mobil operatör olarak, yerli mobil altyapımızın ana taşıyıcı kolonuyuz. Şebekemizin büyük bir kısmı 5G'ye geçiş için modernize edilmiş, baz istasyonlarımızdaki fiberleşme oranı hızla artmıştır." değerlendirmesini yaptı.
Ayrıca yazılım tabanlı şebeke ve yapay zekayla kendi kendini optimize eden mimarileri sayesinde 5G'nin gerektirdiği dinamik yapıya bugünden hazır olduklarına işaret eden Koç, yeni baz istasyonlarını ağlarına eklemek üzere finansal planlamaları da tamamladıklarını kaydetti.
"5G, dönüştürücü teknolojiler sunacak"
Koç, 5G'nin yalnızca bir hız artışı olmadığının ve teknolojinin hayatın her alanında köklü değişimler getireceğinin altını çizdi.
Bugüne kadar gerçekleştirdikleri testlerde, karadan karaya, karadan denize ve nesneler arası iletişimde son derece başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktaran Koç, şu değerlendirmede bulundu:
"5G'nin sunacağı dönüştürücü teknolojiler belki bugün uzak bir ufuk gibi görünse de çok yakında sürücüsüz araçların yollarda olduğu, nesnelerin birbiriyle haberleştiği akıllı şehirler hayatımıza girecek. Bizim için 5G yalnızca hız artışı değil, his, zeka ve dönüşüm demektir. Bu dönüşüm sadece bireysel kullanıcılarla sınırlı değil, iş dünyamız, sanayimiz ve stratejik kurumlarımız 5G ile tanışarak dijitalleşmede yeni bir çağ açacak."
Koç, Turkcell'in teknoloji ekosistemini büyütmek için uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.
Turkcell'in global işbirlikleri ve stratejik projelerine de değinen Koç, "Yerli ve milli çözüm ortaklarımızla birlikte AR-GE yatırımlarımızı artırıyor, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendiriyoruz. 5G'ye geçiş için uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor. Yerli ve yabancı 30'u aşkın şirketle MWC, CES gibi global organizasyonlarda çok önemli işbirliklerine imza attık." bilgisini paylaştı.
"Türkiye'nin dijital üs rolünü güçlendiriyoruz"
Koç, sadece bu projelerle sınırlı kalmayarak Türkiye'nin internet çıkışları ve coğrafi yedekliliği için dünya çapında öneme sahip deniz altı fiber kablo projesini başlattıklarına dikkati çekti.
Projenin yeni nesil teknolojiler ve Türkiye'nin fiber omurgası için kritik bir adım olduğuna işaret eden Koç, "İzmir'den İtalya'nın Milano şehrine deniz altından sağlayacağımız bağlantı sayesinde Türkiye'nin bölgesel dijital üs rolünü daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Dijital altyapının milli bir mesele olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"Turkcell yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil, aynı zamanda ülkemizin dijital geleceğini inşa eden stratejik bir kurum konumundadır. Dijital altyapı ve güçlü bağlantı teknolojilerinin hepimiz için milli bir mesele olduğunun bilincindeyiz. 30 yılı aşkın tecrübemiz ve donanımlı insan kaynağımızla Türkiye'nin 5G ile dijital geleceğini yazmaya hazırız. Ülkemizin yarınlarına teknolojinin gücüyle yön vermeye, ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz."