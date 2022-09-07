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Ekonomi

Türk zırhlı araçları Avrupa pazarında gaza basacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve Avrupa'ya ihraç edilen zırhlı araçların, bölgede yeni ülkelerin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Göksel Yıldırım   | 07.09.2022
Türk zırhlı araçları Avrupa pazarında gaza basacak

Kielce

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

Nurol Makina da fuarda Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 Pikap'ın maketlerini sergiledi. Şirket yetkilileri, başta Avrupa olmak üzere fuarı ziyaret eden üst düzey askeri ve sivil yetkililere araçlara ilişkin bilgi verdi.

Nurol Makina Stratejik Pazarlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın, AA muhabirine, şirket olarak Avrupa'da birçok fuara uzun yıllardır katılım sağladıklarını ancak Polonya'daki fuara ilk kez katıldıklarını söyledi.

Nurol Makina'nın uluslararası alanda oldukça rekabetçi bir firma olduğunu vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Türk savunma sanayisinin gücünü, marka değerini oldukça olumlu şekilde taşıyan bir firmayız. Avrupa'da bu sene karşılaştığımız malum savaş üzerine Doğu Avrupa ülkelerinin özellikle savunma sistemi tedarikinde kendini kanıtlamış iyi ürünlere, hızlı ve rekabetçi fiyatlarla ulaşma konusunda daha istekli olduklarını görüyoruz. Bu da bizim gerek ürünlerimiz gerekse organizasyonel etkinliklerimiz anlamında çok iyi karşıladığımız bir husus. Nitekim Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz, Ejder TOMA gibi ürünlerimiz şu an itibarıyla 4 kıtada, 20 ülkede, 1500'den fazla araçla hizmet vermekte. Avrupa'dan ilk projemizi Macaristan'da birkaç yıl önce imzaladık. Burada giderek derinleşerek devam ediyoruz. Polonya'daki bu fuar ortamı da bize Avrupalı kullanıcılara, karar vericilere ulaşma anlamında çok değerli bir platform, imkan sunuyor. Önümüzdeki yıllarda Nurol Makina'nın Avrupa'daki araç sayısında hızla bir artış göreceğimizi söyleyebilirim."

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