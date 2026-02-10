Dolar
43.63
Euro
51.94
Altın
5,044.25
ETH/USDT
2,009.80
BTC/USDT
68,612.00
BIST 100
13,802.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
FIFA Kokart Töreni
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

GÖKBEY helikopterine yurt dışı kapısı açıldı

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Göksel Yıldırım  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
GÖKBEY helikopterine yurt dışı kapısı açıldı Fotoğraf: Göksel Yıldırım/AA

Riyad

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında GÖKBEY helikopterinin yurt dışında ortak üretimi için ilk imza atıldı.

Bu doğrultuda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zapta şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imza attı.

Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor.

10.02.2026


Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek.

Suudi Arabistan'ın 2030 yerlileştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor.

GÖKBEY'in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan'ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bilecik'te yapılacak konutların kurası çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli füzeler KOBİ'leri dünyaya açıyor

Milli füzeler KOBİ'leri dünyaya açıyor

ROKETSAN lazer silahını güçlendirecek

GÖKBEY helikopterine yurt dışı kapısı açıldı

SYS Grup entegre savunma çözümlerini Suudi Arabistan'da sergiliyor

SYS Grup entegre savunma çözümlerini Suudi Arabistan'da sergiliyor
Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünya sahnesine çıktı

Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünya sahnesine çıktı

Ürdün Kralı İkinci Abdullah'ın İstanbul ziyareti: Orta Doğu'da Türkiye merkezli yeni güvenlik arayışı

Ürdün Kralı İkinci Abdullah'ın İstanbul ziyareti: Orta Doğu'da Türkiye merkezli yeni güvenlik arayışı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet