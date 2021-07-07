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Ekonomi

Türk ürün ve firmalarının tanıtımı için 100 'sanal ticaret heyeti' programı düzenlendi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Kovid-19 salgını döneminde 100 "sanal genel ticaret heyeti" programı düzenlendi. Bu programlarda 1801 üretici ve ihracatçı firma, 4 bin 279 yabancı ithalatçı firmayla 14 bin 943 ikili iş görüşmesi yaptı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 07.07.2021
Türk ürün ve firmalarının tanıtımı için 100 'sanal ticaret heyeti' programı düzenlendi

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları ve alınan sağlık önlemleri neticesinde fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen genel ticaret heyeti programları, sanal ortamda yapılarak Türk ürünleri ve firmalarının hedef ülke pazarlarına tanıtılması sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile iş birliği içinde yapılan sanal genel ticaret heyeti programları, ihracatçılarla potansiyel alıcıları bir araya getiren önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Mayıs 2020'den bugüne kadar 21'i genel, 79'u sektörel olmak üzere gerçekleştirilen 100 programda, 1801 üretici ve ihracatçı firmanın 4 bin 279 yabancı ithalatçı firma ile 14 bin 943 ikili iş görüşmesi yapması sağlandı.

Söz konusu programlar bu yıl, Gana, Katar-Umman, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Kenya ve Tanzanya, Hindistan, Romanya-Bulgaristan, Azerbaycan-Gürcistan, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Şili, Hong Kong ve Kırgızistan-Özbekistan ile yapıldı.

Vietnam ile devam ediyor

Öte yandan, Vietnam'a yönelik 6 Temmuz'da başlayan ve 9 Temmuz'da sona erecek olan sanal genel ticaret heyeti programı devam ediyor.

Programa çelik, demir ve demir dışı metaller, inşaat malzemeleri, gıda (hızlı tüketim ve paketli tüketim ürünleri), makine ve aksamları (tarım makinaları ve parçaları), elektrik elektronik (elektrikli ev aletleri), hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, tekstil ve ham maddeleri sektörleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 firma katılıyor.

Vietnam'a bu yılın 6 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 177 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatta öncelikli ülkeler arasında yer alan Vietnam'a yönelik bu programın ikili ticari ilişkilere önemli katkı sağlaması bekleniyor.


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