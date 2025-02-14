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Ekonomi

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu arasında mutabakat zaptı imzalandı

Azerbaycan'da, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları (TTSO) ile Türk Yatırım Fonu (TIF) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Ruslan Rehimov  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu arasında mutabakat zaptı imzalandı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bakü'de, Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (ASK) tarafından "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İş Dünyası Liderlerini Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TTSO Onursal Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TTSO Başkanı Memmed Musayev, TIF Başkanı Bagdad Amreyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile TDT üyesi ülkelerden yetkililer ve iş insanları katıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Aliyev etkinlikte yaptığı konuşmada TDT üyesi ülkelerin ekonomik işbirliğinin gelişmesinin bu ülkelerin halklarının refahını yükselteceğini belirtti.

Aliyev, Türk Yatırım Fonu'nun TDT ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeye katkı sunacağına inandıklarını ve bu hususta her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin TDT ülkeleri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ömüraliyev, TDT ülkeleri arasındaki ticaretin, potansiyeli yansıtmadığını, yatırımların ve ticaretin artırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.

TIF Başkanı Amreyev, Türk dünyasının ekonomik açıdan gelişmesi ve ekonomik entegrasyona ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Amreyev, uzun süreli vizyon ve hedeflere sahip olduklarını fakat daha yolun başında olduklarını söyleyerek dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlara önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

TTSO Onursal Başkanı Hisarcıklıoğlu, TDT tarafından kurulan ilk ortak finans özelliğine sahip olan TIF'in üye devletlerinin ekonomik potansiyellerini harekete geçirerek aralarındaki ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TIF'in iş insanlarının finans sorunlarının çözümüne destek olacağını belirterek, fonun kamu-özel ortaklığı projelerine, gümrük kapılarının modernizasyonuna, lojistik ve taşımacılık konularına da destek vermesinin yararlı olacağını kaydetti.

Gıda güvenliği, kuraklık ve su sorunlarının çözümü, yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanların da fon tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türk dünyasının daha güçlü hale gelmesi için ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte TTSO Başkanı Musayev ile TIF Başkanı Başkanı Amreyev, iki kurum arasında işbirliklerini öngören mutabakat zaptına imza attı.

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