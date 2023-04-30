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Ekonomi

Türk otomotiv sektörü firmaları Brezilya'daki fuara katıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) üyeleri, Brezilya'da 25-29 Nisan'da düzenlenen "Automec Feira" fuarına Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla milli katılım gerçekleştirdi.

Cem Şan  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Türk otomotiv sektörü firmaları Brezilya'daki fuara katıldı

Bursa

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv sektörü, Ticaret Bakanlığının açıkladığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan 18 ülkeden biri olan Brezilya’yı radarına aldı.

Program kapsamında stratejik bir yeri olan Brezilya'da düzenlenen "Automec Feira" fuarına, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla katılan OİB üyesi 21 firma, 147 yabancı firmayla ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, dünyanın yükselen ekonomilerinden biri olan Brezilya'nın dünya çapında büyük otomobil pazarlarından birine ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Sabuncu, 210 milyonu aşkın bir nüfusa sahip Brezilya’nın önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Brezilya'nın 2022 yılı itibarıyla toplam motorlu araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 2 milyon 369 bin 769 adet olarak gerçekleşti. Brezilya bu rakamla dünyanın 8'inci büyük motorlu araç üreticisi konumunda. Brezilya'nın otomotiv ithalatı pandemi döneminde 10 milyar doların altına gerilerken pandemi sonrasında toparlanarak 2022 yılında 16 milyar doların üzerine yükseldi. Ülkenin en fazla ithalat ettiği otomotiv grubu 7,5 milyar dolarla tedarik sanayi ürünleri. Bu ürünü 3,6 milyar dolarla binek otomobiller 3,3 milyar dolarla eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Brezilya'nın tedarik ürünleri ithalatından yüzde 1,6'lık pay alıyor

Geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatının 1 milyar dolarının Brezilya'ya yapıldığını, Brezilya'dan ise 4,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini aktaran Sabuncu, şunları kaydetti:

"Brezilya'ya geçen yıl yaptığımız otomotiv ihracatımız ise 119 milyon dolar oldu. Son yıllarda Brezilya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın tamamına yakını tedarik sanayi ürünlerinden oluştu. 2022 yılında bu ülkeye ana sanayi ihracatımız yaklaşık 700 bin dolar olurken tedarik sanayi ihracatımız 118,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brezilya, Güney Amerika'daki en büyük motorlu araçlar pazarı. Özellikle tedarik sanayi ihracatçılarımız açısından önemli bir alternatif pazar konumunda yer alıyor. Brezilya'nın geçen yıl tüm ürün grupları bazından en fazla ithal ettiği 5'inci ürün grubu tedarik sanayi ürünleri oldu. Biz ise Brezilya'ya yaptığımız ihracatla ülkenin bu ürün grubundaki ithalatından yaklaşık yüzde 1,6 pay almayı başardık. Amacımız gelişen ticaretimizle birlikte otomotiv sektörümüzün Brezilya'ya olan ihracatını artırmak ve Brezilya'nın ithalatında en çok tercih ettiği ülkelerin başında olmak."

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